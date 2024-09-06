Соболенко обыграла Наварро и вышла в финал US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у американки Эммы Наварро в полуфинал турнира US Open — 6:3, 7:6 (7:2).

Матч продолжался 1 час 33 минуты. 26-летняя белоруска подала 8 раз навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта (из 5).

В финале Соболенко сыграет с победительницей матча Джессика Пегула — Каролина Мухова.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Эмма Наварро (США, 13) — 6:3, 7:6 (7:2)