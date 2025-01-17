Арина Соболенко и Клара Таусон встретятся в матче Australian Open

Арина Соболенко из Белоруссии и Клара Таусон из Дании встретятся в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на пятницу, 17 января. Игра пройдет на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне, начало — не ранее 3.30 по московскому времени.

Результаты игр Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальных трансляций матчей Australian Open, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Также трансляции доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

Победитель матча Соболенко и Таусон в четвертом круге встретится с Миррой Андреевой или Магдаленой Фрех. В предыдущем раунде действующая чемпионка Australian Open Соболенко победила Джессику Бузас Манейро, а Таусон — Татьяну Марию.