Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 05:37

Соболенко: «Мне все равно, с кем играть в финале US Open»

Евгений Козинов
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы над амеирканкой Эммой Наварро в полуфинале US Open потроллила американских болельщиков, которые на протяжении турнира болели против нее.

«О, теперь вы, ребята, болеете за меня?» — сказала Соболенко трибунам, смеясь, после окончания матча.

Также она добавила, что ей не важно, кто выиграет в другом полуфинале Джессика Пегула — Каролина Мухова: «Мне все равно, с кем играть. Я готова встретиться с кем угодно. Я просто надеюсь, что в этом году выступлю немного лучше».

Арина Соболенко. Соболенко обыграла Наварро и вышла в финал US Open
Теннис
US Open
Арина Соболенко
Читайте также
Отец Вячеслава Фетисова умер в возрасте 91 года
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Трамп заявил о своем замешательстве по поводу заявления Путина о поддержке Харрис
РФС против отмены матча с Таиландом. Что произошло после матча Россия – Вьетнам
Пенсионерка рассказала об избиении отцом Алисы Тепляковой на детской площадке
СМИ рассказали о причинах гибели пассажиров при крушении яхты у Сицилии
Популярное видео
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Материалы сюжета US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
US Open 2024 — расписание и результаты 5 сентября: Соболенко переиграла Наварро, Пегула победила Мухову
Соболенко переиграла Наварро, Пегула победила Мухову. Онлайн-трансляция женских полуфиналов US Open
Пегула впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема»
Морозова: «Медведев был предсказуемым для Синнера в матче US Open»
Соболенко обыграла Наварро и вышла в финал US Open
Тренер Янчук рассказал, что привело к ошибкам Медведева в матче с Синнером
Сегодня
Вчера
Неделя