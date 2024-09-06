Соболенко: «Мне все равно, с кем играть в финале US Open»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы над амеирканкой Эммой Наварро в полуфинале US Open потроллила американских болельщиков, которые на протяжении турнира болели против нее.

«О, теперь вы, ребята, болеете за меня?» — сказала Соболенко трибунам, смеясь, после окончания матча.

Также она добавила, что ей не важно, кто выиграет в другом полуфинале Джессика Пегула — Каролина Мухова: «Мне все равно, с кем играть. Я готова встретиться с кем угодно. Я просто надеюсь, что в этом году выступлю немного лучше».