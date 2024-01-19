Соболенко не отдала Цуренко ни гейма в третьем круге Australian Open

Сегодня, 05:11
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в третьем круге Australian Open. В двух сетах переиграла украинку Лесю Цуренко — 6:0, 6:0.
Матч длился 55 минут. Соболкно реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 6 двойных ошибок.
Следующей соперницей Соболенко будет американка Аманда Анисимова, которая выиграла у испанки Паулы Бадосы — 7:5, 6:4.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Аманда Анисимова (США) — Паула Бадоса (Испания) — 7:5, 6:4
Арина Соболенко (Белоруссия) — Леся Цуренко (Украина) — 6:0, 6:0