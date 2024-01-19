Соболенко не отдала Цуренко ни гейма в третьем круге Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в третьем круге Australian Open. В двух сетах переиграла украинку Лесю Цуренко — 6:0, 6:0.

Матч длился 55 минут. Соболкно реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 6 двойных ошибок.

Следующей соперницей Соболенко будет американка Аманда Анисимова, которая выиграла у испанки Паулы Бадосы — 7:5, 6:4.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Аманда Анисимова (США) — Паула Бадоса (Испания) — 7:5, 6:4

Арина Соболенко (Белоруссия) — Леся Цуренко (Украина) — 6:0, 6:0