Соболенко победила Бронцетти и вышла в третий круг US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу во втором круге турнира US Open. В двух сетах она выиграла у итальянки Лючии Бронцетти — 6:3, 6:1.

Матч длился 1 час 1 минуту. 26-летняя белоруска 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи навылет и 3 двойные ошибки.

Следующая соперница Соболенко определится в матче Екатерина Александрова (Россия) — Ива Йович (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Марта Костюк (Украина, 19) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 7:6 (12:10), 6:1

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:3, 6:1