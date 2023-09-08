Белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Мэдисон Киз сыграют в матче 1/2 финала US Open в ночь на пятницу, 8 сентября. Встреча начнется в 03.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Большого шлема».

По итогам US Open-2023 Арина Соболенко станет первой ракеткой мира. В трех личных встречах соперниц дважды побеждала белорусская теннисистка, один матч завершился триумфом американки. В 2022 году победительницей US Open стала полька Ига Свентек. Расписание и результаты игр мужчин и женщин, микста и пар, сетки турниров и обзоры матчей доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»