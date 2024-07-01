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Сегодня, 14:56

Арина Соболенко снялась с Уимблдона перед стартовым матчем

Виктория Кравченко
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сыграет на Уимблдоне. Третья ракетка мира снялась перед стартовым матчем, сообщается на сайте турнира.

Ранее спортсменка призналась, что находится не в лучшей форме. Она рассказала, что травма плеча мешает ей тренироваться и участвовать в соревнованиях.

Сегодня, 1 июля, 26-летняя белоруска должна была сыграть в матче первого круга против американки Эмины Бектас. Ее в качестве лаки-лузера заменит россиянка Эрика Андреева.

Уимблдон в 2024 году пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия).

Теннис
Уимблдон
Арина Соболенко
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