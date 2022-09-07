Соболенко обыграла Плишкову и вышла в полуфинал US Open

7 сентября, 20:35
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвертьфинале US Open обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счетом 6:1, 7:6 (7:4).
Игра длилась 1 час и 24 минуты. Соболенко сделала 7 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Плишковой — 1 эйс и 6 двойных ошибок.
В полуфинале турнира в Нью-Йорке Соболенко сыграет с победителем в паре Ига Свентек (Польша, 1) — Джессика Пегула (США, 8).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 60 102 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 6) — Каролина Плишкова (Чехия, 22) — 6:1, 7:6 (7:4)