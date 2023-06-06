Соболенко — об отказе от пресс-конференций на «Ролан Гаррос»: «Я не жалею об этом»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, жалеет ли она об отказе от открытых пресс-конференций на «Ролан Гаррос».

Спортсменка решила воздержаться от общения со СМИ после провокационных вопросов.

«Нет, я не жалею о принятых решениях. Я чувствовала, что ко мне не было уважения, и я чувствовала себя очень плохо. Я имею в виду, «Большой шлем» — это уже достаточное давление, с которым нужно справиться, и я просто пыталась сосредоточиться на себе, на своей игре», — сказала Соболенко на первой за неделю открытой пресс-конференции.

Спортсменка заявила, что на последней пресс-конференции она почувствовала, что все превратилось в политическое телешоу.

«Я очень надеюсь, что вы, журналисты, поймете меня, мои чувства. Вы знаете, что я очень уважаю всех вас и всегда открыта. Вы можете спросить все, что хотите. Вы получите всю информацию. Но на последней пресс-конференции я почувствовала, что она превратилась в политическое телешоу, а я не эксперт в политике. Я просто теннисистка. Да, мне просто нужно было уйти и просто сосредоточиться на своем теннисе и своей игре. Да, и я чувствую себя хорошо, что сделала это, и мне жаль вас, что у вас не было возможности поговорить со мной», — сказала Арина.

В полуфинале турнира в Париже Соболенко встретится с чешской спортсменкой Каролиной Муховой.