Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с испанкой Паулой Бадосой в полуфинале Australian Open 2025 в четверг, 23 января. Время начала — в 11.30 по московскому времени.

Арина Соболенко — Паула Бадоса: трансляция матча Открытого чемпионата Австралии в прямом эфире (видео)

В России нет официальных трансляций матчей турниров «Большого шлема», видео появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Также трансляции доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Соболенко победила в матче с россиянкой Анастасией Павлюченковой в трех сетах — 6:2, 2:6, 6:3. В предыдущем раунде AO Бадоса выиграла у американки Кори Гауфф — 7:5, 6:4.

26-летняя белоруска — первая ракетка мира, 27-летняя испанская теннисистка — 12-й номер рейтинга WTA.

Соболенко — действующая чемпионка турнира, который выигрывала дважды подряд.

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