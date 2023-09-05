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Сегодня, 10:56

Соболенко — о победе над Касаткиной: «Я сейчас показываю отличный теннис»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной (6:1, 6:3) в четвертом круге US Open.

«Я сейчас показываю отличный теннис. Всегда есть что улучшать, но я определенно довольна тем уровнем, на котором нахожусь. В матче я просто придерживалась плана на игру. Я просто думала о том, что должна сделать, чтобы выиграть. Я очень рада, что все получилось, что мне удалось сохранить концентрацию с самого начала и до конца и закончить матч в двух сетах», — сказала Соболенко на пресс-конферецнии.

В четвертьфинале US Open 25-летняя теннисистка встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь. После турнира Соболенко станет первой ракеткой мира.

Дарья Касаткина. Первая ракетка мира оставила US Open без россиянок. Соболенко сильнее Касаткиной

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Арина Соболенко
Дарья Касаткина
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