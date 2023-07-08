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Сегодня, 11:37

Соболенко — о крике в матче с Грачевой: «На траву нельзя кидать ракетку, но мне нужно было выпустить пар»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала свой громкий крик по ходу второго сета матча второго круга Уимблдона против Варвары Грачевой (2:6, 7:5, 6:2).

«Да, я в тот момент немного обезумела. На траву нельзя кидать ракетку, но мне нужно было хоть как-то выпустить пар. После этого мне стало чуть получше. Испытала облегчение. Как будто после этого я стала соображать лучше. Перед матчем я чувствовала себя отлично. Просто было жарковато, а я не поменяла струны. Потом попросила стрингеров поменять струны на более тяжелые — после этого почувствовала себя на корте лучше. Мяч больше не летел так сильно», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соперницей Соболенко в третьем круге Уимблдона станет представительница России Анна Блинкова. Счет в личных встречах 2-0 в пользу Арины.

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Арина Соболенко
Варвара Грачева
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