Соболенко одержала победу на старте Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в двух сетах обыграла американку Слоан Стивенс на старте Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:3, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 12 минут. Первая ракетка мира один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету ее соперницы 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из двух возможных.

Во втором круге турнира «Большого шлема» Соболенко встретится с испанкой Джессикой Бусас Манейро, которая ранее победила британку Сонай Картал (6:1, 7:6 (7:5)).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Слоан Стивенс (США) — 6:3, 6:2

Татьяна Мария (Германия) — Бернарда Пера (США) — 7:6 (7:3), 6:4

Паула Бадоса (Испания, 11) — Ван Синьюй (Китай) — 6:3, 7:6 (7:5)

Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Вероника Эрьявец (Словения, Q) — 7:5, 7:6 (7:2)

Лейла Фернандес (Канада, 30) — Юлия Стародубцева (Украина) — 7:5, 6:4

Джессика Бусас Манейро (Испания) — Сонай Картал (Великобритания) — 6:1, 7:6 (7:5)