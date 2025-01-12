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Сегодня, 11:30

Арина Соболенко — Слоан Стивенс: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Арина Соболенко и Слоан Стивенс играют в матче Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Арина Соболенко.
Фото Getty Images
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Арина Соболенко из Белоруссии играет с американкой Слоан Стивенс в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии сегодня, 12 января. Игра проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

В России нет официальных трансляций Australian Open. Видео появляются в тематических группах социальной сети «ВКонтакте».

С результатами матчей игрового дня можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Соболенко является первой ракеткой мира и действующей чемпионкой Australian Open (у нее два титула в 2023-м и 2024-м). Стивенс занимает 84-е место в мировом рейтинге WTA. Победитель матча выйдет во второй круг, где встретится с Сонай Картал (Великобритания) или Джессикой Бузас Манейро (Испания).

Арина Соболенко
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