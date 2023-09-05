Соболенко рассказала, как Джокович поздравил ее с выходом на первую строчку мирового рейтинга

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, что после US Open станет первой ракеткой мира.

«Я узнала об этом в понедельник утром, но старался сосредоточиться на предстоящей игре, не позволяя этим новостям отвлекать меня. Я получил много сообщений и поддержки от многих людей, игроков. Самое смешное было от Джоковича, потому что он тоже станет первым номером после US Open. Он просто прислал мне [сообщение, в котором говорилось]: «Улыбнись, если ты скоро станешь первым номером мира». Это было самое смешное», — приводит слова Соболенко сайт US Open.

Также 25-летняя теннисистка ответила на вопрос о том, как будет отмечать свой выход на первую строчку рейтинга.

«Я сосредоточена на US Open. Я не хочу ничего праздновать до окончания турнира. Поэтому я просто сосредоточусь на матчах, а не на том, что стала номер один в мире», — сказала Соболенко.

В четвертом круге турнира «Большого шлема» Соболенко обыграла россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:1, 6:3. В четвертьфинале она встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь.