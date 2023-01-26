Соболенко — о возможном белорусском финале на Australian Open-2023: «Это вошло бы в историю»

Победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Арина Соболенко высказалась о возможном белорусском финале на Открытом чемпионате Австралии-2023.

«Это было бы невероятно и вошло бы в историю. Я очень хочу, чтобы это произошло. Я знаю, что Вика сделает все возможное, чтобы это стало реальным. Я тоже сделаю все, что в моих силах», — приводит BBC слова белорусской теннисистки.

В полуфинале турнира, который пройдет 26 января, Соболенко сыграет против Магды Линетт из Польши, а ее соотечетсвенница Виктория Азаренко встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.