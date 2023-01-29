Арина Соболенко заявила, что хочет стать первой ракеткой мира

Победительница Australian Open, белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила о желании стать первой ракеткой мира.

«Хотела бы я стать первой ракеткой мира до конца этого года? Как я уже говорила, у нас у всех одинаковые намерения. Выиграть Большой шлем, конечно, не последняя цель в моем списке», — цитирует Соболенко The Age.

Она также добавила, что стала больше уважать себя и чувствовать сильной спортсменкой.