Циципас стал первым четвертьфиналистом Открытого чемпионата Франции-2024

Греческий теннисист Стефанос Циципас в пяти сетах победил итальянца Маттео Арнальди в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Встреча длилась 3 часа 14 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2, 6:2 в пользу 25-летнего грека.

Циципас 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 21. На счету Арнальди 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале турнира Циципас сыграет против победителя матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Карлос Алькарас (Испания).