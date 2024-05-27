Карацев не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл казахстанцу Александру Шевченко в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 4:6, 6:4, 6:1, 1:6, 4:6. Игра продолжалась 3 часа 16 минут. На счету россиянина 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 22. Его соперник оформил 11 эйсов, допустил 4 двойные и реализовал 9 брейков из 15. Во втором круге «Ролан Гаррос» Шевченко сыграет против представителя Франции Корантена Муте. Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Мужчины Одиночный разряд Первый круг Александр Шевченко (Казахстан) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4