Карацев сыграет в третьем круге US Open против американца Шелтона в 19:30

Российский теннисист Аслан Карацев встретится с американцем Беном Шелтоном в матче третьего круга турнира серии «Большого шлема» US Open-2023 в пятницу, 1 сентября. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Карацев — победитель четырех турниров ATP (из них три в одиночном разряде) и серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в миксте. На старте US Open россиянин одержал победу над Иржи Лехечкой, а затем победил Роберто Карбальеса Баэну.

Шелтон в первом круге переиграл Педро Качина, а в третий раунд пробился на отказе Доминика Тима, который снялся с турнира по ходу матча из-за плохого самочувствия.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»