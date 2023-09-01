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Сегодня, 18:30

Аслан Карацев — Бен Шелтон: прямая трансляция матча US Open (видео)

Карацев сыграет в третьем круге US Open против американца Шелтона в 19:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Аслан Карацев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Аслан Карацев встретится с американцем Беном Шелтоном в матче третьего круга турнира серии «Большого шлема» US Open-2023 в пятницу, 1 сентября. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция игры Открытого чемпионата США Карацев — Шелтон будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи с самыми интересными событиями.

Аслан Карацев, Новак Джокович, Елена Рыбакина. Матчи Карацева, Джоковича, Рыбакиной и другие: онлайн-трансляция третьего круга US Open

Карацев — победитель четырех турниров ATP (из них три в одиночном разряде) и серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в миксте. На старте US Open россиянин одержал победу над Иржи Лехечкой, а затем победил Роберто Карбальеса Баэну.

Шелтон в первом круге переиграл Педро Качина, а в третий раунд пробился на отказе Доминика Тима, который снялся с турнира по ходу матча из-за плохого самочувствия.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Аслан Карацев
0
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