Российские теннисисты Аслан Карацев и Карен Хачанов сыграют друг против друга в матче 1-го круга Уимблдонского турнира во вторник, 2 июля. Начало — не ранее 16.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Сафиуллин — Черундоло можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Друг против друга соперники играли семь раз. 5 раз побеждал Хачанов, дважды — Карацев. Последний матч состоялся в июне 2022-го на турнире в Галле — тогда Хачанов победил в трех сетах (6:7 (4:7), 6:1, 6:2).

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Великобритании. Основная информация о турнире доступна в нашем материале.

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