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Сегодня, 18:30

Аслан Карацев — Роберто Карбальес Баэна: смотреть прямую трансляцию (видео) матча US Open

Трансляция матча US Open Карацев — Карбальес Баэна начнется примерно в 19.30 мск 30 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Аслан Карацев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Аслан Карацев сыграет с испанцем Роберто Карбальесом Баэном в матче 1/32 финала турнира US Open в среду, 30 августа. Начало — 19.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Карацев — Пол.

Карацев — победитель четырёх турниров ATP (из них три в одиночном разряде) и серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте. Роберто Карбальес Баэна — победитель трех турниров ATP (из них два в одиночном разряде) и одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Аслан Карацев, Мирра Андреева, Роман Сафиуллин. Матчи Андреевой, Карацева, Сафиуллина и другие: онлайн-трансляция второго круга US Open

Теннис
Аслан Карацев
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