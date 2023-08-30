Российский теннисист Аслан Карацев сыграет с испанцем Роберто Карбальесом Баэном в матче 1/32 финала турнира US Open в среду, 30 августа. Начало — 19.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Карацев — Пол.

Карацев — победитель четырёх турниров ATP (из них три в одиночном разряде) и серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте. Роберто Карбальес Баэна — победитель трех турниров ATP (из них два в одиночном разряде) и одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

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