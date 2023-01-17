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«Большой шлем»

Сегодня, 11:20

Australian Open 2023, мужчины: все результаты россиян в первом круге

Сергей Ревенко
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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В Мельбурне (Австралия) проходит первый круг турнира «Большого шлема» Australian Open 2023.

Все результаты российских теннисистов в первом круге:

Карен Хачанов (Россия) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 7-6, 6-2, 6-0

Маркос Гирон (США) — Даниил Медведев (Россия) — 0-6, 1-6, 2-6

Таллон Грикспур (Нидерланды) — Павел Котов (Россия) — 6-3, 7-6, 6-3

Андрей Рублев (Россия) — Доминик Тим (Австрия) — 6-3, 6-4, 6-2

Григор Димитров (Болгария) — Аслан Карацев (Россия) — 7-6, 7-5, 6-2

Матч Ник Кирьос — Роман Сафиуллин был отменен из-за снятия австралийца, россиянин прошел во второй круг.

Australian Open-2023: новости, статьи, расписание и результаты матчей

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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