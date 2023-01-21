Сегодня, 00:00
Открытый чемпионат Австралии-2023
Мужчины, одиночный разряд. Третий круг
Варвара Грачева (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 03.00 (по московскому времени)
Нурия Паррисас-Диас (Испания) — Донна Векич (Хорватия) — 03.00
Камила Джорджи (Италия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 04.30
Чжан Шуай (Китай) — Кэти Волынец (США) — 05.00
Арина Соболенко (Белоруссия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 06.30
Линда Фрухвиртова (Чехия) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 06.30
Лаура Зигемунд (Германия) — Каролин Гарсия (Франция) — 11.00
Магда Линетт (Польша) — Екатерина Александрова (Россия) — 13.00
*время начала матчей может быть изменено
Расписание и все результаты Australian Open 2023 здесь