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Сегодня, 18:30

Australian Open 2024: матчи россиян 15 января — время начала и где смотреть

Даниил Медведев и еще 9 россиян сыграют в первом круге Australian Open 2024 15 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Во второй игровой день Australian Open-2024 в понедлельник, 15 января, свои первые матчи на турнире сыграют сразу 10 российских теннисистов.

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Расписание матчей российских теннисистов на Australian Open 2024 15 января:

Мужчины

Теренс Атман (Франция) — Даниил Медведев (Россия) — начало матча — не ранее 04:00.

Карен Хачанов (Россия) — Даниэль Альтмайер (Германия) —06:30.

Женщины

Екатерина Александрова (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия) — 4:30

Кая Юван (Словения) — Анастасия Потапова (Россия) — 4:30

Диана Шнайдер (Россия) — Ясмин Паолини (Италия) — 5:00.

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — 6:00.

Юлия Путинцева (Казахстан) — Анастасия Захарова (Россия) — 6:30.

Мирра Андреева (Россия) — Бернарда Пера (США) — 8:30.

Виктория Голубич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия) — 8:30.

Анна Калинская (Россия) — Кэти Волынец (США) — 8:30.

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей Australian Open-2024.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Екатерина Александрова
0
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