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«Большой шлем»

Сегодня, 18:30

Australian Open 2024: матчи россиян 17 января — время начала и где смотреть

17 января пройдут 10 матчей с участием россиян на Открытом чемпионате Австралии
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Карен Хачанов.
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Утром 17 января пройдут очередные матчи Australian Open-2024 с участием российских теннисистов. «СЭ» публикует расписание игр с участием спортсменов из России, которые выйдут на корт в Мельбурне в среду. Время начала — московское.

Видеотрансляции матчей турнира «Большого шлема» в Австралии будут доступны по подписке в EurosportPlayer и в группах социальной сети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Расписание и время начала матчей россиян на Australian Open 2024

Мужской турнир

  • 03:00. Павел Котов (Россия) — Флавио Коболли (Италия, Q)
  • 04:30. Александр Ковачевич (США, Q) — Карен Хачанов (Россия, 15)
  • 09:00. Кристофер Юбенкс (США) — Андрей Рублев (Россия, 5)

Женский турнир

  • 03:00. Каролин Возняцки (Дания, WC) — Мария Тимофеева (Россия, Q)
  • 03:00. Камилла Рахимова (Россия) — Диан Парри (Франция)
  • 04:00. Онс Жабер (Тунис, 6) — Мирра Андреева (Россия)
  • 04:30. Анастасия Захарова (Россия, Q) — Кая Юван (Словения)
  • 05:00. Алина Корнеева (Россия, Q) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10)
  • 05:00. Паула Бадоса (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия)
  • 13:00. Мария Саккари (Греция, 8) — Элина Аванесян (Россия)

На сайте «СЭ» ежедневно проводят онлайн-трансляции самых интересных событий турнира Australian Open-2024.

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
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