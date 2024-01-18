Australian Open 2024: матчи россиян 19 января — время начала и где смотреть трансляции
19 января пройдут девять матчей с участием россиян на Australian Open
19 января пройдут очередные матчи Australian Open-2024 с участием российских теннисистов. «СЭ» публикует расписание игр с нашими спортсменами, которые выйдут на корт в Мельбурне в пятницу. Время начала — московское.
Видеотрансляции матчей турнира «Большого шлема» в Австралии будут доступны по подписке в сервисе EurosportPlayer и в группах социальной сети «ВКонтакте». Напомним, что легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не показываются.
Расписание и время начала матчей россиян 19 января на Australian Open 2024
Мужской турнир
- 03.00. Томаш Махач (Чехия) — Карен Хачанов (Россия, 15)
- 12.30. Себастьян Корда (США, 29) — Андрей Рублев (Россия, 5)
Женский турнир
- 05.00. Магдалена Фрех (Польша) — Анастасия Захарова (Россия, Q)
- 06.00. Мирра Андреева (Россия) — Диан Парри (Франция)
- 06.00. Элина Аванесян (Россия) — Марта Костюк (Украина)
- 11.00. Мария Тимофеева (Россия, Q) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10)
Пары
- 03.00. Екатерина Александрова (Россия) / Анна Калинская (Россия) — Тейлор Престон (Австралия) / Арина Родионова (Австралия)
- 03.00. Анна Блинкова (Россия) / Александра Соснович (Белоруссия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Тэйлор Таунсенд (США)
- 03.00. Эмма Наварро (США) / Диана Шнайдер (Россия) — Чань Хаочин (Тайвань) / Джулиана Олмос (Италия)
На сайте «СЭ» ежедневно проводят онлайн-трансляции самых интересных событий турнира Australian Open-2024.
Действующим победителем мужского турнира Открытого чемпионата Австралии-2023 является серб Новак Джокович, а у женщин — белоруска Арина Соболенко.
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