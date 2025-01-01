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Australian Open 2025: даты проведения Открытого чемпионата Австралии

Australian Open 2025 начнется в Мельбурне 12 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Открытый чемпионат Австралии, первый из четырех турниров серии «Большого шлема» в сезоне, пройдет с 12 по 26 января 2025 года в Мельбурне. Соревнование принимают корты спортивного комплекса «Мельбурн-парк». Второй раз в истории Australian Open начнется и закончится в воскресенье, как и в прошлом году.

Матчи квалификации сыграют с 6 по 10 января 2025 года. 9 января пройдет жеребьевка участников основной сетки турнира. Открытый чемпионат Австралии-2025 проходит в пяти разрядах: в одиночном у мужчин и женщин, в парном у мужчин и женщин, а также в смешанном (микст).

В мужском одиночном разряде в заявку вошли россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Павел Котов.

В женской заявке представлены россиянки Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Анна Блинкова, Вероника Кудерметова и Эрика Андреева.

Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер. У женщин титул второй раз подряд завоевала белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Дарья Касаткина
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