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Australian Open 2025: где смотреть трансляции матчей турнира в прямом эфире

Australian Open-2025 пройдет с 12 по 26 января в Мельбурне
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Основной турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису пройдет с 12 по 26 января в Мельбурне. В программе турнира представлены соревнования в одиночном разряде у мужчин и женщин, в парном разряде (мужские, женские и смешанные пары), юниорские турниры, матчи легенд и теннис на колясках.

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Официальных трансляций Australian Open-2025 в России нет. Матчи в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». На английском языке видеотрансляции игр проводятся на официальном сайте соревнований.

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции отдельных игровых дней и интересных матчей. Ключевые события и результаты игр Australian Open-2025 можно изучать в матч-центре нашего сайта «СЭ».

Сетки турнира, расписание и результаты встреч доступны в разделах «Большого шлема» и Australian Open на сайте «СЭ».

Теннис
Australian Open
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