Сегодня, 16:15
12 января в первом круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграет только один россиянин. Павел Котов встретится с Джейми Фария (Португалия).
Также на корт выйдут немец, вторая ракетка мира Александр Зверев и норвежец Каспер Рууд.
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
Юго Гастон (Франция) — Омар Джасика (Австралия) — 03.00 (мск)
Отто Виртанен (Финляндия) — Артур Филс (Франция) — 03.30 (предварительное время)
Кеи Нисикори (Япония) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 04.30 (предварительное время)
Готье Онклин (Бельгия) — Райлли Опелка (США)
Хади Хабиб (Ливан) — Бу Юньчаокэтэ (Китай)
Каспер Рууд (Норвегия) — Хауме Мунар (Испания) — 05.00 (предварительное время)
Адам Уолтон (Австралия) — Кантен Алис (Франция)
Джейми Фария (Португалия) — Павел Котов (Россия)
Сумит Нагал (Индия) — Томаш Махач (Чехия) — 06.00 (предварительное время)
Шан Цзюньчэн (Китай) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 06.30 (предварительное время)
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Александр Вукич (Австралия) — 07.30 (предварительное время)
Педро Мартинес (Испания) — Лучано Дардери (Италия)
Есихито Нисиока (Япония) — Азиз Дугаз (Тунис)
Уго Умбер (Франция) — Маттео Джиганте (Италия) — 10.30 (предварительное время)
Иржи Легечка (Чехия) — Ли Ту (Австралия) — 11.00 (предварительное время)
Люка Пуй (Франция) — Александр Зверев (Германия) — 12.30 (предварительное время)
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