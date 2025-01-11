Australian Open-2025, расписание и результаты 12 января: матчи Мирры Андреевой, Потаповой и Соболенко

Расписание и результаты женских матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 12 января.

12 января в первом круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют россиянки Мирра Андреева, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова и Анна Блинкова.

Также на корт выйдет первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

12 января, воскресенье

Первый круг

Мария Боузкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия) — 03.00 (мск)

Бернарда Пера (США) — Татьяна Мария (Германия)

Юлия Стародубцева (Украина) — Лейла Фернандес (Канада)

Вероника Эрьявец (Словения) — Сюзан Ламенс (Нидерланды)

Анка Алексия Тодони (Румыния) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 03.30 (предварительное время)

Клара Таусон (Дания) — Линда Носкова (Чехия) — 04.30 (предварительное время)

Диан Парри (Франция) — Донна Векич (Хорватия) — 05.30 (предварительное время)

Тамара Зиданшек (Словения) — Анастасия Потапова (Россия) — 06.00 (предварительное время)

Сонай Картал (Великобритания) — Джессика Бусас Манейро (Испания)

Кристина Букша (Испания) — Хлоэ Паке (Франция) — 07.00 (предварительное время)

Юле Нимайер (Германия) — Мая Хвалиньска (Польша)

Паула Бадоса (Испания) — Ван Синьюй (Китай) — 09.00 (предварительное время)

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Юань Юэ (Китай)

Нао Хибино (Япония) — Марта Костюк (Украина) — 09.30 (предварительное время)

Арина Соболенко (Белоруссия) — Слоан Стивенс (США) — 11.00 (предварительное время)

Анна Блинкова (Россия) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 13.00 (предварительное время)

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр