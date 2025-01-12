Australian Open-2025, расписание и результаты 13 января: матчи Сафиуллина, Котова, Джоковича, Алькараса и Синнера

Расписание и результаты мужских матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 13 января.

13 января в первом круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют россияне Роман Сафиуллин и Павел Котов.

Также свои матчи проведут серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

13 января, понедельник

Первый круг

Николоз Басилашвили (Грузия) — Якуб Меншик (Чехия) — 03.00 (мск)

Артур Риндеркнех (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США)

Алехандро Табило (Чили) — Роберто Карбальес Баэна (Испания)

Стефанос Циципас (Греция) — Алекс Микельсен (США)

Джеймс Дакуорт (Австралия) — Доминик Штрикер (Швейцария) — не ранее 04.30

Джеймс Маккейб (Австралия) — Мартин Ландалусе (Испания)

Александр Мюллер (Франция) — Нуну Боржеш (Португалия)

Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — Фабиан Марожан (Венгрия)

Джордан Томпсон (Австралия) — Доминик Кепфер (Германия) — не ранее 05.00

Танаси Коккинакис (Австралия) — Роман Сафиуллин (Россия) — не ранее 06.00

Есихито Нисиока (Япония) — Азиз Дугаз (Тунис)

Янник Синнер (Италия) — Николас Харри (Чили)

Тристан Скулкейт (Австралия) — Таро Даниэль (Япония)

Себастьян Баэс (Аргентина) — Артур Казо (Франция) — не ранее 06.30

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Александр Вукич (Австралия)

Джек Дрейпер (Великобритания) — Мариано Навоне (Аргентина)

Лукаш Клейн (Словакия) — Себастьян Корда (США)

Давид Гоффен (Бельгия) — Бенжамен Бонзи (Франция) — не ранее 08.00

Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Томми Пол (США)

Джейми Фария (Португалия) — Павел Котов (Россия)

Фабио Фоньини (Италия) — Григор Димитров (Болгария)

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Шан Цзюньчэн (Китай) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — не ранее 8.30

Новак Джокович (Сербия) — Нишеш Басаваредди (США) — не ранее 11.00

Джейкоб Фернли (Великобритания) — Ник Кирьос (Австралия)

Александр Шевченко (Казахстан) — Карлос Алькарас (Испания)

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр