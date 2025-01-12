Сегодня, 18:15
13 января в первом круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне россиянка Людмила Самсонова сыграет с соотечественницей Камиллой Рахимовой. Свои матчи проведут Анастасия Потапова, Полина Кудерметова и Анастасия Павлюченкова.
Во второй день Australian Open также на корт выйдут вторая ракетка мира, полька Ига Свентек и американка Коко Гауфф.
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
13 января, понедельник
Первый круг
Леолия Жанжан (Франция) — Джоди Беррейдж (Великобритания) — 03.00 (мск)
Лаура Зигемунд (Германия) — Хэйли Баптист (США)
Аранча Рус (Нидерланды) — Ольга Данилович (Сербия)
Людмила Самсонова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия)
Зейнеп Сонмез (Турция) — Талия Гибсон (Австралия)
Моюка Утидзима (Япония) — Магда Линетт (Польша)
Диана Шнайдер (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия)
Ребекка Шрамкова (Словакия) — Кэти Волынец (США)
Коко Гауфф (США) — София Кенин (США) — не ранее 03.30
Айла Томлянович (Австралия) — Эшлин Крюгер (США)
Лючия Бронцетти (Италия) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — не ранее 04.30
Тамара Зиданшек (Словения) — Анастасия Потапова (Россия)
Элина Свитолина (Украина) — Сорана Кирстя (Румыния)
Магдалена Фрех (Польша) — Полина Кудерметова (Россия)
Сара Бейлек (Чехия) — Кэролайн Доулхайд (США) — не ранее 05.00
Белинда Бенчич (Швейцария) — Елена Остапенко (Латвия)
Маркета Вондроушова (Чехия) — Яна Фетт (Хорватия)
Катержина Синякова (Чехия) — Ига Свентек (Польша) — не ранее 05.30
Петра Мартич (Хорватия) — Кейтлин Кристиан (США) — не ранее 06.30
Юле Нимайер (Германия) — Мая Хвалиньска (Польша)
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Юань Юэ (Китай)
Нао Хибино (Япония) — Марта Костюк (Украина)
Элисе Мертенс (Бельгия) — Виктория Голубич (Швейцария) — не ранее 08.30
Грит Миннен (Бельгия) — Дестани Айява (Австралия)
Каролина Мухова (Чехия) — Надя Подороска (Аргентина)
Майя Джойнт (Австралия) — Джессика Пегула (США) — не ранее 09.00
Наоми Осака (Япония) — Каролин Гарсия (Франция) — не ранее 13.00
Дарья Снигур (Украина) — Дэниэлл Коллинз (США)
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