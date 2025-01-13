Australian Open-2025, расписание и результаты 14 января: матчи Хачанова, Медведева и Рублева

Расписание и результаты мужских матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 14 января.

14 января в первом круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют три россиянина. Карен Хачанов проведет матч с французом Адрианом Маннарино, Даниил Медведев — с Касидитом Самреем (Таиланд), Андрей Рублев — с бразильцем Жоау Фонсекой.

Также на корт выйдут Тэйлор Фритц (4-я ракетка мира) и Алекс Де Минаур (8).

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

14 января, вторник

Первый круг

Адриан Маннарино (Франция) — Карен Хачанов (Россия) - 03.00 (мск)

Габриэль Диалло (Канада) — Лука Нарди (Италия)

Миомир Кецманович (Сербия) — Душан Лайович (Сербия)

Маттео Берреттини (Италия) — Кэмерон Норри (Великобритания)

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Хольгер Руне (Дания) — не ранее 03.30

Хуберт Хуркач (Польша) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — не ранее 04.30

Гаэль Монфис (Франция) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция)

Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Лернер Тин (США)

Тэйлор Фритц (США) — Дженсон Бруксби (США)

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Александр Бублик (Казахстан)

Борна Чорич (Хорватия) — Кристиан Гарин (Чили)

Касидит Самрей (Таиланд) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 06.00

Факундо Диас Акоста (Аргентина) — Зизу Бергс (Бельгия)

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Даниэль Альтмайер (Германия)

Маттео Арнальди (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия) — не ранее 06.30

Ринки Хидзиката (Австралия) — Митчел Крюгер (США)

Бен Шелтон (США) — Брэндон Накашима (США)

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Денис Шаповалов (Канада)

Тристан Бойер (США) — Федерико Кория (Аргентина)

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Камиль Майхшак (Польша) — не ранее 08.00

Лоренцо Сонего (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария)

Маркос Гирон (США) — Янник Ханфманн (Германия)

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Флавио Коболли (Италия)

Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Алекс Де Минаур (Австралия) — не ранее 11.00

Алексей Попырин (Австралия) — Корантен Муте (Франция)

Андрей Рублев (Россия) — Жоау Фонсека (Бразилия) — не ранее 12.30

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр