Australian Open-2025, расписание и результаты 14 января: матчи Касаткиной, Калинской и Рыбакиной

Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 14 января.

14 января в первом круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют россиянки Екатерина Александрова, Дарья Касаткина, Эрика Андреева, Анна Калинская и Вероника Кудерметова.

Также свои матчи проведут 7-я ракетка мира Елена Рыбакина и Эмма Наварро (8-я ракетка).

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

14 января, вторник

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания) — 03.00 (мск)

Анна Бондар (Венгрия) — Ван Яфань (Китай)

Мария Карле (Аргентина) — Аманда Анисимова (США)

Ван Сиюй (Китай) — Юлия Грабер (Австрия)

Виктория Томова (Болгария) — Дарья Касаткина (Россия)

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Хулия Риера (Аргентина)

Чжэн Сайсай (Китай) — Эрика Андреева (Россия)

Эмма Наварро (США) — Пейтон Стирнс (США) — не ранее 03.30

Майар Шериф (Египет) — Даяна Ястремская (Украина) — не ранее 04.30

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — не ранее 05.00

Варвара Грачева (Франция) — Кэтрин Макнелли (США)

Анна Калинская (Россия) — Кимберли Биррелл (Австралия)

Нурия Паррисас-Диас (Испания) — Ива Йович (США)

Елена Рыбакина (Казахстан) — Эмерсон Джонс (Австралия) — не ранее 05.30

Данка Ковинич (Черногория) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — не ранее 06.30

Юлия Путинцева (Казахстан) — Элина Аванесян (Армения)

Чжан Шуай (Китай) — Маккартни Кесслер (США)

Тэйлор Таунсенд (США) — Рената Сарасуа (Мексика) — не ранее 08.00

Ангелина Калинина (Украина) — Онс Жабер (Тунис) — не ранее 08.30

Ребекка Марино (Канада) — Кэти Бултер (Великобритания)

Камила Осорио (Колумбия) — Мария Саккари (Греция)

Мэдисон Кис (США) — Энн Ли (США) — не ранее 09.00

Вэй Сыцзя (Китай) — Ясмин Паолини (Италия) — не ранее 11.00

Вероника Кудерметова (Россия) — Оливия Гадеки (Австралия) — не ранее 13.00

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр