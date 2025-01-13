Australian Open-2025, расписание и результаты 14 января: матчи Касаткиной, Калинской и Рыбакиной

Сегодня, 18:15
14 января в первом круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют россиянки Екатерина Александрова, Дарья Касаткина, Эрика Андреева, Анна Калинская и Вероника Кудерметова.
Также свои матчи проведут 7-я ракетка мира Елена Рыбакина и Эмма Наварро (8-я ракетка).
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
Екатерина Александрова (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания) — 03.00 (мск)
Анна Бондар (Венгрия) — Ван Яфань (Китай)
Мария Карле (Аргентина) — Аманда Анисимова (США)
Ван Сиюй (Китай) — Юлия Грабер (Австрия)
Виктория Томова (Болгария) — Дарья Касаткина (Россия)
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Хулия Риера (Аргентина)
Чжэн Сайсай (Китай) — Эрика Андреева (Россия)
Эмма Наварро (США) — Пейтон Стирнс (США) — не ранее 03.30
Майар Шериф (Египет) — Даяна Ястремская (Украина) — не ранее 04.30
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — не ранее 05.00
Варвара Грачева (Франция) — Кэтрин Макнелли (США)
Анна Калинская (Россия) — Кимберли Биррелл (Австралия)
Нурия Паррисас-Диас (Испания) — Ива Йович (США)
Елена Рыбакина (Казахстан) — Эмерсон Джонс (Австралия) — не ранее 05.30
Данка Ковинич (Черногория) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — не ранее 06.30
Юлия Путинцева (Казахстан) — Элина Аванесян (Армения)
Чжан Шуай (Китай) — Маккартни Кесслер (США)
Тэйлор Таунсенд (США) — Рената Сарасуа (Мексика) — не ранее 08.00
Ангелина Калинина (Украина) — Онс Жабер (Тунис) — не ранее 08.30
Ребекка Марино (Канада) — Кэти Бултер (Великобритания)
Камила Осорио (Колумбия) — Мария Саккари (Греция)
Мэдисон Кис (США) — Энн Ли (США) — не ранее 09.00
Вэй Сыцзя (Китай) — Ясмин Паолини (Италия) — не ранее 11.00
Вероника Кудерметова (Россия) — Оливия Гадеки (Австралия) — не ранее 13.00
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