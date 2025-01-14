Australian Open-2025, расписание 15 января: матчи Мирры Андреевой, Самсоновой и Шнайдер

Сегодня, 17:00
15 января во втором круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют россиянки Людмила Самсонова, Мирра Андреева, Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер.
Также свои матчи проведут Арина Соболенко и Кори Гауфф — 1-я и 3-я ракетки мира соответственно.
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
03.00. Моюка Учиджима — Мирра Андреева
03.00. Сюзан Ламенс — Белинда Бенчич
03.00. Татьяна Мария — Клара Таусон
03.00. Лаура Зигемунд — Циньвэнь Чжэн
03.00. Людмила Самсонова — Ольга Данилович
03.00. Магдалена Фрех — Анна Блинкова
03.30. Арина Соболенко — Джессика Бусас Манейро
03.30. Элиза Мертенс — Джессика Пегула
04.10. Кристина Букша — Лейла Фернандес
04.10. Каролина Мухова — Наоми Осака
04.20. Анастасия Павлюченкова — Анастасия Потапова
07.30. Юле Нимайер — Марта Клстюк
07.30. Хэрриет Дарт — Донна Векич
09.00. Диана Шнайдер — Айла Томлянович
11.00. Кори Гауфф — Джоди Анна Беррейдж
12.40. Паула Бадоса — Талия Гибсон
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