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Сегодня, 18:15

Australian Open-2025, расписание и результаты 16 января: Хачанов — Диалло, Медведев — Тин и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Расписание и результаты мужских матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 16 января.

16 января во втором круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне свои матчи проведут россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев.

В четверг также сыграют первая ракетка мира Яник Синнер, американец Тэйлор Фритц (4-я ракетка), австралиец Алекс Де Минаур (8) и бразилец Жоау Фонсека, который выбил с турнира Андрея Рублева.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

Мирра Андреева, Даниил Медведев, Янник Синнер, Арина Соболенко. Australian Open 2025: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

16 января, четверг
Второй круг

Хуберт Хуркач (Польша) — Миомир Кецманович (Сербия) — 03.00 (мск)

Габриэль Диалло (Канада) — Карен Хачанов (Россия) — не ранее 04.30

Даниэль Альтмайер (Германия) — Гаэль Монфис (Франция)

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Факундо Диас Акоста (Аргентина)

Денис Шаповалов (Канада) — Лоренцо Музетти (Италия)

Тэйлор Фритц (США) — Кристиан Гарин (Чили) — не ранее 05.00

Бен Шелтон (США — Пабло Карреньо Буста (Испания)

Тристан Бойер (США) — Алекс Де Минаур (Австралия) — не ранее 05.30

Корантен Муте (Франция) — Митчел Крюгер (США) — не ранее 06.00

Маркос Гирон (США) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

Фабиан Марожан (Венгрия) — Фрэнсис Тиафо (США) — не ранее 07.00

Алекс Микельсен (США) — Джеймс Маккейб (Австралия)

Жоау Фонсека (Бразилия) — Лоренцо Сонего (Италия) — не ранее 08.00

Маттео Берреттини (Италия) — Хольгер Руне (Дания) — не арнее 09.00

Янник Синнер (Италия) — Тристан Скулкейт (Австралия) — не ранее 11.00

Лернер Тин (США) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 12.30

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

Теннис
Australian Open
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