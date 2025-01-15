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Сегодня, 18:00

Australian Open-2025, расписание и результаты 16 января: матчи Касаткиной, Эрики Андреевой и Кудерметовой

Ана Горшкова
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Reuters
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Расписание и результаты женских матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 16 января.

16 января во втором круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют россиянки Дарья Касаткина, Эрика Андреева и Вероника Кудерметова.

Также свои матчи проведут вторая ракетка мира Ига Свентек, Ясмин Паолини (4-я ракетка) и Елена Рыбакина (7-я).

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

Мирра Андреева, Даниил Медведев, Янник Синнер, Арина Соболенко. Australian Open 2025: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

16 января, четверг
Второй круг

Ван Яфань (Китай) — Дарья Касаткина (Россия) — 03.00 (мск)

Онс Жабер (Тунис) — Камила Осорио (Колумбия)

Данка Ковинич (Черногория) — Даяна Ястремская (Украина)

Эмма Наварро (США) — Ван Сиюй (Китай) — не ранее 03.30

Эмма Радукану (Великобритания) — Аманда Анисимова (США)

Ребекка Шрамкова (Словакия) — Ига Свентек (Польша)

Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжан Шуай (Китай) — не ранее 04.30

Елена Рыбакина (Казахстан) — Ива Йович (США) — не ранее 05.00

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Эрика Андреева (Россия) — не ранее 06.30

Жаклин Кристьян (Румыния) — Лючия Бронцетти (Италия)

Ева Лис (Германия) — Варвара Грачева (Франция) — не ранее 07.00

Элина Свитолина (Украина) — Кэролайн Доулхайд (США) — не ранее 08.00

Дестани Айява (Австралия) — Дэниэлл Коллинз (США) — не ранее 09.00

Вероника Кудерметова (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания)

Мэдисон Кис (США) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — не ранее 11.00

Рената Сарасуа (Мексика) — Ясмин Паолини (Италия) — не ранее 13.00

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

Теннис
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