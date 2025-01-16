Australian Open-2025, расписание и результаты 17 января: матчи Алькараса и Джоковича в третьем круге и другие

Сегодня, 20:00
17 января в третьем круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне испанец Карлос Алькарас сыграет с Нуну Боржешем из Португалии, серб Новак Джокович встретится с Томашем Махачем из Чехии.
Начало игрового дня — в 05.00 по московскому времени.
Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Томми Пол (США)
Джейкоб Фернли (Великобритания) — Александр Зверев (Германия)
Нуну Боржеш (Португалия) — Карлос Алькарас (Испания)
Якуб Меншик (Чехия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания)
Иржи Легечка (Чехия) — Бенжамен Бонзи (Франция)
Уго Умбер (Франция) — Артур Филс (Франция)
Новак Джокович (Сербия) — Томаш Махач (Чехия)
Джек Дрейпер (Великобритания) — Александр Вукич (Австралия)
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