Australian Open-2025, расписание и результаты 17 января: матчи Павлюченковой, Шнайдер, Мирры Андреевой и Соболенко в третьем круге

Расписание и результаты женских матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 17 января.

17 января в третьем круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют россиянки Анастасия Павлюченкова, Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Также свой матч проведет белоруска Арина Соболенко.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

17 января, пятница

Третий круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия) — начало в 03.00 мск

Арина Соболенко (Белоруссия) — Клара Таусон (Дания)

Диана Шнайдер (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — не ранее 03.30

Паула Бадоса (Испания) — Марта Костюк (Украина)

Магдалена Фрех (Польша) — Мирра Андреева (Россия) — не ранее 06.00

Наоми Осака (Япония) — Белинда Бенчич (Швейцария)

Коко Гауфф (США) — Лейла Фернандес (Канада)

Ольга Данилович (Сербия) — Джессика Пегула (США)

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