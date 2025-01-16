Australian Open-2025, расписание и результаты 17 января: матчи Павлюченковой, Шнайдер, Мирры Андреевой и Соболенко в третьем круге

Сегодня, 16:30
17 января в третьем круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют россиянки Анастасия Павлюченкова, Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Также свой матч проведет белоруска Арина Соболенко.
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия) — начало в 03.00 мск
Арина Соболенко (Белоруссия) — Клара Таусон (Дания)
Диана Шнайдер (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — не ранее 03.30
Паула Бадоса (Испания) — Марта Костюк (Украина)
Магдалена Фрех (Польша) — Мирра Андреева (Россия) — не ранее 06.00
Наоми Осака (Япония) — Белинда Бенчич (Швейцария)
Коко Гауфф (США) — Лейла Фернандес (Канада)
Ольга Данилович (Сербия) — Джессика Пегула (США)
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