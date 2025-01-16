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Australian Open-2025, расписание и результаты 17 января: матчи Павлюченковой, Шнайдер, Мирры Андреевой и Соболенко в третьем круге

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Расписание и результаты женских матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 17 января.

17 января в третьем круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют россиянки Анастасия Павлюченкова, Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Также свой матч проведет белоруска Арина Соболенко.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

Мирра Андреева, Даниил Медведев, Янник Синнер, Арина Соболенко. Australian Open 2025: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

17 января, пятница
Третий круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия) — начало в 03.00 мск

Арина Соболенко (Белоруссия) — Клара Таусон (Дания)

Диана Шнайдер (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — не ранее 03.30

Паула Бадоса (Испания) — Марта Костюк (Украина)

Магдалена Фрех (Польша) — Мирра Андреева (Россия) — не ранее 06.00

Наоми Осака (Япония) — Белинда Бенчич (Швейцария)

Коко Гауфф (США) — Лейла Фернандес (Канада)

Ольга Данилович (Сербия) — Джессика Пегула (США)

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

Теннис
Australian Open
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