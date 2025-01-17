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Сегодня, 18:00

Australian Open-2025, расписание и результаты 18 января: матчи Вероники Кудерметовой, Касаткиной и Рыбакиной

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Дарья Касаткина.
Фото Reuters
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Расписание и результаты женских матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 18 января.

18 января на турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют россиянки Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина. Также свой матч проведет Елена Рыбакина из Казахстана.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

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18 января, суббота
Третий круг

Эмма Радукану (Великобритания) Ига Швентек (Польша)

Эмма Наварро (США) — Онс Жабер (Тунис)

Ева Лис (Германия) — Жаклин Кристиан (Румыния)

Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Касаткина (Россия)

Елена Рыбакина (Казахстан) — Даяна Ястремская (Украина)

Вероника Кудерметова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)

Элина Свитолина (Украина) — Жасмин Паолини (Италия)

Мэдисон Киз (США) — Даниэль Коллинс (США)

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

Теннис
Australian Open
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