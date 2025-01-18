Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:00

Australian Open-2025, расписание и результаты 19 января: Андреева — Соболенко, матчи Павлюченковой, Зверева и Джоковича

Мирра Андреева.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Расписание и результаты матчей 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии-2025 19 января.

19 января, в воскресенье, в четвертом круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне россиянка Мирра Андреева сыграет с 1-й ракеткой мира Ариной Соболенко, а Анастасия Павлюченкова — с Донной Векич.

У мужчин на корт выйдут испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев и серб Новак Джокович.

Начало игрового дня — в 03.30 по московскому времени.

Мирра Андреева, Даниил Медведев, Янник Синнер, Арина Соболенко. Australian Open 2025: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

19 января, воскресенье
1/8 финала

Мужчины

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Томми Пол (США) — 07.00 (мск)

Джек Дрейпер (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания) — не ранее 07.30

Уго Умбер (Франция) — Александр Зверев (Германия) — не ранее 10.00

Новак Джокович (Сербия) — Иржи Легечка (Чехия) — не ранее 11.00

Женщины

Арина Соболенко (Белоруссия) — Мирра Андреева (Россия) — 03.30

Донна Векич (Хорватия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — не ранее 04.30

Паула Бадоса (Испания) — Ольга Данилович (Сербия) — не ранее 05.00

Коко Гауфф (США) — Белинда Бенчич (Швейцария)

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

Теннис
Australian Open
Читайте также
Где в Москве искупаться в проруби на Крещение в 2025 году
Атака на ученицу Плющенко и падения в борт. Как прошло первенство Москвы младшего возраста
СМИ узнали о завершении судмедэкспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
«Зенит» готовит новый супертрансфер. Кто такой Луис Энрике
В Санкт-Петербурге машина рухнула в Обводный канал после ДТП
Биатлонист Йоханнес Бе объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Янчук назвал случайностью провал российских теннисистов на Australian Open
Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов за поведение на Открытом чемпионате Австралии
Американка Коллинз вступила в конфликт со зрителями на Australian Open
Australian Open-2025, результаты 18 января: Хачанов проиграл в третьем круге, Синнер победил
Руне в пяти сетах победил Кецмановича на Australian Open и вышел на Синнера
Янчук считает, что российские теннисисты не смогли должным образом подготовиться к Australian Open
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя