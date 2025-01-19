Australian Open-2025, расписание и результаты 20 января: матчи Кудерметовой, Касаткиной, Рыбакиной и Синнера

Сегодня, 16:00
20 января, в понедельник, в четвертом круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют россиянки Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина.
Также свои матч проведут Елена Рыбакина, Ига Свентек, Янник Синнер и Алекс Де Минаур
Начало игрового дня — в 03.30 по московскому времени.
Вероника Кудерметова (Россия) — Элина Свитолина (Украина) — 03.30 (мск)
Елена Рыбакина (Казахстан) — Мэдисон Кис (США) — не ранее 06.00
Эмма Наварро (США) — Дарья Касаткина (Россия) — не ранее 08.30
Ева Лис (Германия) — Ига Свентек (Польша) — не ранее 11.00
Янник Синнер (Италия) — Хольгер Руне (Дания) — 06.00
Лоренцо Сонего (Италия) — Лернер Тин (США) — не ранее 06.30
Гаэль Монфис (Франция) — Бен Шелтон (США) — не ранее 07.30
Алекс Микельсен (США) — Алекс Де Минаур (Австралия) — не ранее 12.30
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