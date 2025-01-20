Australian Open-2025, расписание и результаты 21 января: матчи Павлюченковой, Зверева и Джоковича

Сегодня, 18:00
21 января, во вторник, в турнире «Большого шлема» в Мельбурне Арина Соболенко сыграет с Анастасией Павлюченковой, Новак Джокович встретится с Карлосом Алькарасом.
Начало игрового дня — в 03.30 по московскому времени.
Коко Гофф (США) — Паула Бадоса (Испания)
Арина Соболенко (Белоруссия) — Анастасия Павлюченкова (Россия)
Томми Пол (США) — Александр Зверев (Германия)
Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания)
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