Сегодня, 18:00
22 января, в среду, в 1/4 финала турнира «Большого шлема» в Мельбурне 1-я ракетка мира Янник Синнер сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром, а Ига Свентек — с Эммой Наварро.
Начало игрового дня — в 03.30 по московскому времени.
Бен Шелтон (США) — Лоренцо Сонего (Италия) — 06.30 (мск)
Янник Синнер (Италия) — Алекс Де Минаур (Австралия) — не ранее 11.30
Мэдисон Кис (США) — Элина Свитолина (Украина) — 03.30
Эмма Наварро (США) — Ига Свентек (Польша) — не ранее 05.00
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