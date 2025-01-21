Australian Open-2025, расписание и результаты матчей 22 января: Синнер — Де Минаур, Свентек — Наварро и другие

Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 22 января

22 января, в среду, в 1/4 финала турнира «Большого шлема» в Мельбурне 1-я ракетка мира Янник Синнер сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром, а Ига Свентек — с Эммой Наварро.

Начало игрового дня — в 03.30 по московскому времени.

22 января, среда

1/4 финала

Мужчины

Бен Шелтон (США) — Лоренцо Сонего (Италия) — 06.30 (мск)

Янник Синнер (Италия) — Алекс Де Минаур (Австралия) — не ранее 11.30

Женщины

Мэдисон Кис (США) — Элина Свитолина (Украина) — 03.30

Эмма Наварро (США) — Ига Свентек (Польша) — не ранее 05.00

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