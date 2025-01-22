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Australian Open-2025, расписание и результаты 23 и 24 января: матчи Соболенко, Синнера и Джоковича

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 23 и 24 января

23 и 24 января в 1/2 финала турнира «Большого шлема» в Мельбурне свои матчи проведут белоруска Арина Соболенко, полька Ига Свентек, серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер.

Начало игрового дня — в 11.30 по московскому времени.

Мирра Андреева, Даниил Медведев, Янник Синнер, Арина Соболенко. Australian Open 2025: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

23 января, четверг
1/2 финала

Арина Соболенко (Белоруссия) — Паула Бадоса (Испания)

Мэдисон Кис (США) — Ига Свентек (Польша)

24 января, пятница
1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия)

Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США)

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

Теннис
Australian Open
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