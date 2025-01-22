Australian Open-2025, расписание и результаты 23 и 24 января: матчи Соболенко, Синнера и Джоковича

Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 23 и 24 января

23 и 24 января в 1/2 финала турнира «Большого шлема» в Мельбурне свои матчи проведут белоруска Арина Соболенко, полька Ига Свентек, серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер.

Начало игрового дня — в 11.30 по московскому времени.

23 января, четверг

1/2 финала

Арина Соболенко (Белоруссия) — Паула Бадоса (Испания)

Мэдисон Кис (США) — Ига Свентек (Польша)

24 января, пятница

1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия)

Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США)

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр