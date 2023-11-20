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«Большой шлем»

Сегодня, 16:15

Australian Open: даты и сроки проведения турнира «Большого шлема» в 2024 году

Australian Open в 2024 году пройдет с 14 по 28 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Australian Open в 2024 году пройдет с 14 по 28 января.
Фото Global Look Press
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Первый из четырех турниров серии «Большого шлема» пройдет с 14 по 28 января 2024 года.

Впервые соревнование продлится 15 дней: начнется и закончится в воскресенье.

Теперь матчи первого круга будут играть три дня, как и на «Ролан Гаррос», а не два. Такое решение, по мнению организаторов, позволит уменьшить нагрузку на спортсменов и болельщиков, связанную с поздним завершением матчей. Было принято во внимание то, что в последнее время теннисиные игры стали намного продолжительнее.

Таким образом, в дневной сессии на двух главных кортах турнира: арене Рода Лэйвера и Маргарет Корт будет всего два, а не три матча. Вечерняя сессия по-прежнему будет включать два матча.

Квалификационные раунды Australian Open стартуют 8 января 2024 года, участники основной сетки турнира будут определены 11 января. Матчи по традиции пройдут в австралийском Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Турнир проходит в пяти разрядах у взрослых: в двух одиночных и трех парных.

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Белоруссии Арина Соболенко.

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