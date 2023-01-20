Australian Open, 20 января: Хачанов обыграл Тиафо, Корда — Медведев и другие матчи третьего круга

Расписание и результаты матчей третьего круга Australian Open 2023 в мужском одиночном разряде в пятницу, 20 января.

Открытый чемпионат Австралии-2023

Мужчины, одиночный разряд. Третий круг

Янник Синнер (Италия, 15) — Мартон Фучович (Венгрия) — 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:2, 7:6 (7:5), 6:3

Йосихито Нисиока (Япония, 31) — Маккензи Макдональд (США) — 7:6 (8:6), 6:3, 6:2

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 28) — 6:1, 3:6, 6:1, 6:4

Иржи Легечка (Чехия) — Кэмерон Норри (Великобритания, 11) — 6:7 (8:10), 6:3, 3:6, 6:1, 6:4

Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Денис Шаповалов (Канада, 20) — 7:6 (7:3), 6:4, 1:6, 4:6, 6:3

Карен Хачанов (Россия, 18) — Фрэнсис Тиафо (США, 16) — 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9)

Себастьян Корда (США) — Даниил Медведев (Россия) — 12.30

*время начала матчей может быть изменено

Расписание и все результаты Australian Open 2023 здесь