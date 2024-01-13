Australian Open 2024 — расписание матчей и результаты 14 января: старт Рублева и Джоковича

Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 14 января.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

Свои матчи первого круга проведут россияне Александр Шевченко, Павел Котов и Андрей Рублев. Также сегодня сыграет действующий чемпион турнира Новак Джокович.

14 января, воскресенье

Маттео Арнальди (Италия) — Адам Уолтон (Австралия)

Александр Шевченко (Россия) — Хауме Мунар (Испания)

Янник Синнер (Италия) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды)

Павел Котов (Россия) — Артур Риндеркнех (Франция)

Фабиан Марожан (Венгрия) — Марин Чилич (Хорватия)

Дэйн Суини (Австралия) — Франсиско Черундоло (Аргентина)

Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — Андрей Рублев (Россия)

Джеффри Джон Вольф (США) — Себастьян Баэс (Аргентина)

Томаш Махач (Чехия) — Синтаро Мотидзуки (Япония)

Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Педро Качин (Аргентина)

Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Кристиан Гарин (Чили)

Кантен Алис (Франция) — Ллойд Харрис (ЮАР)

Тэйлор Фритц (США) — Факундо Диас Акоста (Аргентина)

Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — Джейсон Каблер (Австралия)

Новак Джокович (Сербия) — Дино Призмич (Хорватия)

Фрэнсис Тиафо (США) — Борна Чорич (Хорватия)

Расписание и все результаты Australian Open-2024