Сегодня, 16:10
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
Свои матчи первого круга проведут россиянки Камилла Рахимова, Элина Аванесян, Мария Тимофеева, Людмила Самсонова и Алина Корнеева. Также сегодня сыграет действующая чемпионка Australian Open Арина Соболенко.
Камилла Рахимова (Россия) — Эмина Бектас (США)
Лейла Фернандес (Канада) — Сара Бейлек (Чехия)
Леся Цуренко (Украина) — Лючия Бронцетти (Италия)
Маи Хонтама (Япония) — Барбора Крейчикова (Чехия)
Бай Чжосюань (Китай) — Элина Аванесян (Россия)
Ализе Корне (Франция) — Мария Тимофеева (Россия)
Тамара Корпач (Германия) — Джоди Беррейдж (Великобритания)
Алисия Паркс (США) — Дарья Снигур (Украина)
Ана Богдан (Румыния) — Бренда Фрухвиртова (Чехия)
Мария Саккари (Греция) — Нао Хибино (Япония)
Диан Парри (Франция) — Ван Синьюй (Китай)
Людмила Самсонова (Россия) — Аманда Анисимова (США)
Сара Соррибес Тормо (Испания) — Алина Корнеева (Россия)
Кэролайн Доулхайд (США) — Леолия Жанжан (Франция)
Магда Линетт (Польша) — Каролин Возняцки (Дания)
Элла Зайдель (Германия) — Арина Соболенко (Белоруссия)